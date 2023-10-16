Denizlispor, Kastamonuspor maçına odaklandı

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Kastamonuspor maçına odaklandıklarını belirterek, zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yaptıklarını söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Çarşamba günü deplasmanda Kastamonuspor'la karşılaşacak olan Denizlispor'da hedef puan ya da puanlarla sahadan ayrılmak. 8. hafta maçında evinde İnegölspor'u mağlup ederek iç sahadaki başarılı performansını sürdüren yeşil siyahlı ekip, Kastamonuspor maçı için bugün öğle saatlerinde yola çıkacak. Karayolu ile Ankara'ya gidecek olan yeşil siyahlılar, bu gece Ankara'da konakladıktan sonra, yarın sabah Kastamonu'ya geçecek ve burada yapacağı son idmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Berkant Gündem ve Samet Emre Gündüz Kastamonuspor maçında forma giyemeyecek.

"Hafta boyunca rakibimizi iyi analiz ettik"

İnegölspor maçında çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğurul, "Rakibimiz bir önceki hafta Menemenspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moralli bir şekilde geldi. Hafta boyunca rakibimizi iyi analiz ettik ve oyun planımızı ona göre belirledik. Galibiyet sevindirici ancak özellikle savunmada yaptığımız hataları göz ardı etmememiz gerekiyor. Rakibimize beklemediğimiz kadar gol pozisyonu verdik. Bu hataların tekrarlanmaması için hem antrenmanlarda hem de toplantılarımızda gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

"Bu zor deplasmandan istediğimizi alarak ayrılacağız"

Kastamonuspor'un ligde mağlubiyeti olmayan 2 takımdan biri olduğunu ve şampiyonluk hedefiyle sezona başladığını ifade eden Bülent Ertuğrul, "Ekim ayında yoğun maç programı ile karşı karşıyayız. Üç günde bir maç oynuyoruz. Hem dinlenme hem de çalışma konusunda yeteri kadar zamanımız olmuyor. Bir de Kastamonu gibi karayoluyla gidilmesi gereken uzak deplasman maçları olduğunda işimiz daha da zorlaşıyor. Bu yüzden günleri değil, saatleri en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Kastamonuspor deplasmanından alacağımız puan ya da puanların bizi daha iyi yerlere getireceğini biliyoruz. Lig uzun bir maraton ve özellikle deplasmandan alınacak puanlar altın değerinde. İnşallah bize yakışan mücadeleyi tekrarlayarak bu zor deplasmandan istediğimizi alarak ayrılacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ