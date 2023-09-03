Denizlispor, Karaman FK ile berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Denizlispor, sahasında Karaman FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Gökhan Süzen ve Özcan Aydın gol attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Denizlispor, sahasında Karaman FK ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Sinan Ertinğü, Şafak Nalbantoğlu
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Alihan Kalkan (Deniz Kodal dk. 58), Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Yusuf Emre İnanır, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Ertuğrul Yıldırım dk. 89), Mustafa Kaçan (Emre Furtuna dk. 64), Berkant Gündem
Karaman FK: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Mete Yıldız, Şiyar Kepir, Nadir Çiftçi (Ahmet Karademir dk. 56) Özcan Aydın, İbrahim Can köse (Ahmet Karademir dk. 81), Ömer Faruk Gümüş, Berkan Burak Turan (Emin Can Tekin dk. 81), Kadir Kaan Yurdakul (Emre Furtuna dk. 46), Polat Abay
Goller: Gökhan Süzen (dk. 72) (Denizlispor), Özcan Aydın (dk. 52) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Abdulkadir Sünger, Mustafa Kaçan (Denizlispor), Alper Tursun, Berkan Burak Turan (Karaman FK) - DENİZLİ