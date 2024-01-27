Üye Girişi
Haberler

Denizlispor, Isparta 32 Spor'a yenilerek ateş hattından çıkamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, evinde Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek ateş hattından çıkamadı. Isparta 32 Spor ise üst sıralardaki yerini korudu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor evinde, Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek ateş hattından çıkamadı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Denizlispor, 12'nci dakikada Emre Sağlık'ın golüye 1-0 öne geçti. Isparta ekibi 29'uncu dakikada Mehmet ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Isparta 32 Spor 62'nci dakikada yine Mehmet'in ayağından bir gol daha buldu: 1-2. Kalan dakikalar başka gol getirmedi ve konuk Isparta 32 Spor maçı kazanmasını bildi.

Bu skorun ardından Isparta 32 Spor, 36 puana yükselip üst sıralardaki yerini korudu. Denizlispor ise 19 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Denizlispor Isparta Spor Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Urla adayı kim? AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Torbalı adayı kim? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Selçuk adayı kim? AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Seferihisar adayı kim? AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Ödemiş adayı kim? AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Narlıdere adayı kim? AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Menemen adayı kim? AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Menderes adayı kim? AK Parti Konak Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Konak adayı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title