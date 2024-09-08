Denizlispor Genç Kadrosuyla Sezona Galibiyetle Başladı

Denizlispor maç günü altyapısından yetişen Mustafa Kemal Naza, Kemal Çetinkaya, Emre Furtana ve Emir Toprak Dinç ile profesyonel sözleşme imzalarken gollerden birini geçen sezon amatör olarak A takımda oynayan, henüz aynı gün profesyonel yapılan Emre attı. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu takımını yürekten kutladığını belirterek, "İyi bir başlangıç yapmak hepimizi sevindirdi. Bunun devamını getireceğiz ve üst sıralar için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor