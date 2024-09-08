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Denizlispor Genç Kadrosuyla Sezona Galibiyetle Başladı

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Ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağına rağmen Denizlispor, genç ve altyapıdan oluşan takımıyla Bergama Sportif'i 3-1 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

YAŞADIĞI ekonomik sıkıntılar yüzünden 3 yıl içinde Süper Lig'den tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen, 3 sezondur transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen Denizlispor, tamamen genç ve altyapıdan oyunculardan oluşan takımıyla sezona galibiyetle başladı. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk hafta maçında Bergama Sportif'i konuk eden Denizlispor, karşılaşmayı 3-1 kazanarak sezona müthiş girdi. Cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta iyi bir oyun sergileyen yeşil-siyahlılar genç futbolcularıyla sonuca ulaştı.

Denizlispor maç günü altyapısından yetişen Mustafa Kemal Naza, Kemal Çetinkaya, Emre Furtana ve Emir Toprak Dinç ile profesyonel sözleşme imzalarken gollerden birini geçen sezon amatör olarak A takımda oynayan, henüz aynı gün profesyonel yapılan Emre attı. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu takımını yürekten kutladığını belirterek, "İyi bir başlangıç yapmak hepimizi sevindirdi. Bunun devamını getireceğiz ve üst sıralar için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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