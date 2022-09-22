Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor'dan sakatlıklar can sıkıyor

Spor Haberleri

Denizlispor'dan sakatlıklar can sıkıyor

Denizlispor'da sakat oyuncuların fazlalığı can sıkıyor.

Denizlispor'da sakat oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Sağlık ekibi, milli arada futbolcuların tedavisi için yoğun çaba sarf ediyor.

A. Denizlispor, takımda sakatlığı bulunan oyucuların sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ üst adalesinde kanama tespit edilen ve Gençlerbirliği maçında kadroda yer almayan Özer Özdemir fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Sol arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Oğuz Yılmaz fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Özer ve Oğuz gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak. Sezon başında sol kasık tendonunda kopma meydana gelen Brice Florentin Dja Djedje fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan tetkikler sonucunda sağ ayak başparmağında ödem oluştuğu tespit edilen Kevin Mayi'nin tedavisi sürüyor" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Özer Özdemir Denizlispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title