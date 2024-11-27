Üye Girişi
Haberler
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi

Hamas'tan Orta Doğu'ya nefes aldıran imza sonrası kritik çağrı

 CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'u Deplasmanda Yendi

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'u Deplasmanda Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol 2. Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini pekiştirdi. Antrenör Sedat Zahran, galibiyetin ardındaki keyifli mücadeleyi ve hedeflerini anlattı.

Voleybol 2. Ligi'nde sezona müthiş bir başlangıç yapan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'u deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol takımı, deplasmanda karşılaştığı voleybol devi Arkasspor'u 3-1 yenerek liderliğinin tesadüf olmadığını gösterdi. Türk voleyboluna damga vuran Arkasspor gibi güçlü bir takımı hem de deplasmanda yenerek büyük bir başarıya imza atan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, sezon başında belirlediği 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Alınan önemli galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Cavidil Antrenörü Sedat Zahran, "Karşımızda uluslararası kabul görmüş, saygı kazanmış bir kulüp vardı. Her zamanki gibi kaliteli oyunculardan oluşmuş bir kadro ile sahada mücadele etmeleri zaten beklendik bir durumdu.

Genç ve dinamik kadroya sahip Arkasspor, bizler için hem oynaması hem hazırlanmamız açısından keyifli bir maçtı. Maça çok şiddetli bir giriş yaptılar. Sistemsel olarak oturmuş ya da oturmaya yakın bir oyun anlayışları olduklarını biliyorduk. Nerede duracaklarını bilen kimin ne yapacağı belli bu oluşum bizler için zorlu bir sürecin başlangıcı olacağından emindik. Çok ciddi servis yüzdesi ve kalitesine sahip Arkas takımı üstüne kaliteli bir pasör ile oyunu ilk sette 15.nci sayıya kadar domine etti. 15 -7 geride olduğumuz sette aldığım ilk mola sonrası gereken sakinliği ve dikkati çektiğim noktalara ulaşarak önce beraberliği yakaladık. Sonrasında ise son sayılarda büyük tecrübe sahibi sporcum Halit Ugan kaliteli servis turuyla seti lehimize çevirerek almamızı sağladı. İkinci sette çözdüğümüz rakibimiz karşısında daha konsantre oyunla orta oyuncum Baki ile harika blok sayıları kazanmamız hem bizim oyunumuzu ve modumuzu yükseltmeye rakip takımı aşağıya çekmeye yaradı ki oyunu ilk sete nazaran daha rahat set kazanmamızı sağladı" dedi.

1. Lig hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirten Zahran, "Rakip takım daha önce de dediğim gibi inanılmaz servis yüzdesi ve kalitesine sahiplerdi ama bunu buradan özellikle vurgulamak isterim ki bu kaliteyi yine başka bir kaliteyle absorbe ederek yani liberom Berke Dolunay'dan bahsediyorum ki yüzde 88 gibi ciddi pozitif manşet oranıyla oynaması hem oyunu kazanmada ciddi bir rol aldı hem bu lig için en etkili liberolar arasında başları çektiğini yine kanıtladı. Tekrardan ona buradan yükselen grafiği için teşekkür ederim. Buradan yine takım olarak bu galibiyeti As Başkanımız Ali Atıcı ve Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'a armağan ediyoruz. Hedefimiz 1. Lig" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

8 bin yıllık bahçede son hasat
img

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
img

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.