Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yönetimi Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile buluştu

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret ederek kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi ve başarılar diledi.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yönetim üyeleri, yeni göreve başlayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile bir araya geldi.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Vali Ömer Faruk Coşkun'a kulüp çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Denizlispor yönetimi, Vali Coşkun'a görevinde başarılar diledi. Buluşmanın anısına üzerinde ismi yazılı forma Coşkun'a hediye edildi. Hatıra fotoğrafın ardından görüşme sona erdi. - DENİZLİ