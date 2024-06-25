Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım Tekrar Seçildi

Denizlispor, bir ay arayla ikinci kez sandığa gitti. Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım tek aday olarak girdiği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda tekrar başkanlığa seçildi.

Yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 3'ncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor, bir ay arayla ikinci kez sandık başına gitti. Yeşil siyahlıların Olağanüstü Genel Kurulu, oy fazlalığına bakılmaksızın EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bir ay arayla yapılan sandık oylamasında mevcut Denizlispor başkanı Ahmet Yalın Yıldırım tek aday olarak girdiği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda tekrar başkanlığa seçildi. Kongrede toplam 452 üyesi olan Denizlispor'un oy kullanma hakkına sahip 133 üyesinden sadece 40 üyesi katıldı. Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, yeni yönetim kurulunu belirledi.

"Yeni yönetim belli oldu"

Oylamaların ardından Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın yeni yönetimi belli oldu. Yeşil siyahlıların yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

Anıl Aba, Abdullah Cengiz Kılıç, Ümit Alptekin, Nevzat Yılmaz, Kenan Kardemir, Cem Öztürk, Cengizhan Öztürk, Mikail Altundaş, Güray Özkan, Kazım Berk Zoroğlu, Çetin Kartal, Hüseyin Yılmaz, Volkan Uzunay, Mehmet Ceşen. - DENİZLİ