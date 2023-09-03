Denizlispor, Adanaspor'u mağlup ederek 3 puan aldı

- Genç Horozlar çalışmalarına ağırlık verdi

DENİZLİ - TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 2. haftasında evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puan ile tanışan Denizlispor, yeni galibiyetler için çalışmalarına ağırlık verdi.

TFF U17 Elit B Ligi'nde mücadele eden Denizlispor, 2. haftada Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek taraftarlarına moral verdi. Galibiyetin ardından Denizlispor lige verilen 15 günlük araya rağmen çalışmalarını sürdürdü. Ligde galibiyet serisi yakalamak isteyen Genç Horozlar çalışmalarını sürdürürken, Adanaspor maçında forma giymeyen futbolcular hazırlık maçında Bereketlispor U18 Takımı ile karşılaştı.

"Önemli olan çocukların gelişimi"

Adanaspor maçını ve ligi değerlendiren Denizlispor U17 Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, Adanaspor karşısına mutlak galibiyet ve iyi oyun ve mücadele için çıktıklarına dikkat çekerek, "Güzel bir oyun, iyi bir mücadele ile iyi de bir sonuçla maç bitti. Ama tabii burada önemli olan hep söylüyorum, çocukların gelişimi. Çocukların saha içerisinde istediklerimizi yapması. Bu yönde çok uğraşıyorlar. Çok çabalıyorlar. Onları tekrardan canı gönülden tebrik ediyorum. Sonuç önemli değil. Sonuç odaklı ilerlemiyoruz. Şu sahada en doğruyu en iyiyi en çok mücadele edeni en çok hak edeni oynatmaya çalışıp bir an önce A Takımı'na hazırlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi, daha fazla yapmamız gerekenleri çalışıyoruz. Bereketlispor ile bir hazırlık maçı yaptık. Orada daha çok geçtiğimiz son iki haftada oynatamadığımız, çok şans veremediğimiz arkadaşlarımızı oynattık. Onları da görme şansımız oldu. Bu tür maçlarımıza ara ara devam ederek, şans veremediğimiz arkadaşlarımızı görme imkanımız olacak. Onların da eksiklerini hatalarını görüp, hep beraber takım halinde ilerlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.