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Denizlispor, 7Eylül Turgutluspor'a 4-0 Mağlup Oldu

Denizlispor, 7Eylül Turgutluspor'a 4-0 Mağlup Oldu
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TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, sahasında konuk ettiği 7Eylu Turgutluspor'a 4-0 mağlup oldu. 10 maçtır kazanamayan Denizlispor, 11. hafta mücadelesindeki bu ağır yenilgiyle kötü gidişatını sürdürdü.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, sahasında konuk ettiği 7Eylül Turgutluspor'a 4 – 0 mağlup oldu.

Denizlispor, TFF Nesine 3. Lig 4. Grubun 11'inci haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda 7Eylül Turgutluspor'u konuk etti. 10 Maçtır kazanamayan, 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puanla 14'üncü sırada yer alan Denizlispor, rakibine 4 – 0 mağlup olarak ağır bir yenildi aldı. Konuk ekibin gollerini 6.dakikada Mert Önal, 30. dakikada Arda Köksal, 77. dakikada Berat Onur Pınar ve 83. dakikada Yunus Emre Atsız kaydetti.

Denizlispor, 11. hafta mücadelesinde 7Eylül Turgutluspor karşısında ağır bir yenilgi alarak kötü gidişatını sürdürdü. Takımın savunma zaafları ve etkisiz performansı, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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