Denizlili Milli Satranç Sporcusu Gülin Dönmez, Dartmouth College'dan Kabul Aldı

Denizlili milli satranç sporcusu Gülin Dönmez, akademik başarılarını satranç ve yazılım alanındaki çalışmalarıyla birleştirerek dünyanın saygın yükseköğretim kurumlarından Dartmouth College'dan kabul aldı. LGS'de elde ettiği derecenin ardından İstanbul'da tam burslu eğitim görmeye başlayan Dönmez'in Ivy League'e uzanan başarısı Denizli'yi gururlandırdı.

Denizli'den başlayan eğitim yolculuğunu dünyanın önde gelen üniversitelerinden birine taşıyan Gülin Dönmez, önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Milli satranç sporcusu olan Dönmez, ABD'nin köklü yükseköğretim kurumlarından ve Ivy League üniversitelerinden Dartmouth College'a kabul edildi. Eğitim hayatının önemli bölümünü Denizli'de geçiren Dönmez, LGS'de gösterdiği başarının ardından eğitimine İstanbul'da tam burslu olarak devam etme hakkı kazandı.

Akademik çalışmalarını burada sürdüren genç öğrenci, yalnızca derslerindeki başarısıyla değil, farklı alanlarda ortaya koyduğu çalışmalarla da dikkat çekti. Dönmez'in eğitim yolculuğunda satranç ise ayrı bir yere sahip oldu. Küçük yaşlardan itibaren satrançla ilgilenen ve zaman içerisinde milli sporcu seviyesine ulaşan Dönmez, satrancın gerektirdiği stratejik düşünme ve planlama becerilerini akademik hayatıyla birlikte geliştirdi. Yoğun eğitim hayatına rağmen satrançtan kopmayan Dönmez, aynı zamanda yazılım alanındaki çalışmalara da yöneldi. Böylece akademik eğitim, spor ve teknoloji alanlarını aynı potada buluşturan çok yönlü bir çalışma süreci ortaya koydu. Satranç tahtasında hamlelerini hesaplayan genç sporcu, eğitim hayatında da hedeflerini uzun vadeli belirledi. Disiplinli çalışma düzeni, analitik düşünme yeteneği ve farklı alanlara yönelik ilgisi, uluslararası üniversite başvuru sürecinde Dönmez'in öne çıkan yönleri arasında yer aldı.

Uzun soluklu eğitim ve hazırlık sürecinin ardından Gülin Dönmez'in yeni adresi Dartmouth College oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan üniversite, Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Cornell ve University of Pennsylvania ile birlikte sekiz üyeli Ivy League içerisinde yer alıyor. Dönmez'in Dartmouth College'dan kabul alması, yıllardır akademik çalışmalarının yanı sıra satranç ve yazılım alanında gösterdiği çabanın önemli sonuçlarından biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı