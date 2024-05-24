Denizlili İş Adamı Emrah Tünay, Aziz Yıldırım'ın Yönetim Listesinde Yer Aldı

DENİZLİ (İHA) – Denizlili iş adamı Emrah Tünay, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübünde 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimlerde aday olan eski başkan Aziz Yıldırım'ın listesinde Denizlili iş adamı Emrah Tünay da yer aldı. Tünay, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda 3 yıl boyunca Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Emrah Tünay, 2017-2018 yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesi'nin başkanlığı yaptı. 2022 yılında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne başkan seçildi. Derneğin İstanbul'dan sonra İzmir'de de şubesini açarak dikkat çekti.

İş dünyasının yanı sıra spor dünyasında da yapacağı çalışmalarla Denizli'nin adını duyurmaya devam edeceğini söyleyen Tünay, "Sarı lacivert renklere gönül vermiş biri olarak, kulübümüzün çok daha iyi yerlerde olması için çalışacağız. Aziz Yıldırım'ın tecrübelerinden faydalanacağız. Hedefimiz hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı bir takım olmak" dedi. - DENİZLİ