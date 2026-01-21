Denizlili sporcu Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Türk bisikletinin yükselen yıldızı Denizlili sporcu İremsu Çağlar, Erzurum Palandöken'in zorlu ve karlı parkurunda düzenlenen Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na damga vurarak büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, sergilediği üstün performansla spor camiasının dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda kariyerinde ilk kez "Elit Kadınlar" kategorisinde mücadele eden İremsu Çağlar, tecrübesiyle olduğu kadar cesareti ve teknik becerisiyle de öne çıktı. Zorlu pist şartlarına rağmen rakiplerini geride bırakan başarılı sporcu, Türkiye Şampiyonluğu ünvanını kazanarak bir ilki başardı. 2025 yılında elde ettiği U19 Downhill Türkiye Şampiyonluğu ile adından söz ettiren Çağlar, bu başarısını Snow Bike branşına da taşıyarak çok yönlü bir sporcu olduğunu kanıtladı. Palandöken'in sert iklim şartları ve teknik parkurunda gösterdiği performans, izleyenlerden tam not aldı.

Milli takım seçmesi niteliği de taşıyan Snowbike Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen bu birincilik, İremsu Çağlar için uluslararası arenanın kapılarını araladı. Genç sporcu, bu derecesiyle Fransa'da düzenlenecek Snowbike Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Elde ettiği şampiyonlukla hem ülkemizi hem de Denizli'yi gururlandıran İremsu Çağlar'ın başarısı, spor camiasında büyük heyecan oluşturdu. Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan genç sporcu, azmi ve disipliniyle geleceğe dair umut verdi.

Ay-yıldızlı forma ile Fransa'da piste çıkmaya hazırlanan İremsu Çağlar'ın, Snowbike Dünya Kupası'nda da önemli başarılara imza atması bekleniyor. Türk bisikleti adına gelecek vadeden bu başarı, genç sporcular için de ilham kaynağı oldu. İremsu Çağlar'ın elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, milli sporcuya Fransa'da yapılacak Snowbike Dünya Kupası yarışlarında başarılar diledi. - DENİZLİ