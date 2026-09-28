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Denizlili Hilal Bayhan, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

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Denizlili Hilal Bayhan, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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İtalya'da düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, Genç Kadınlar +70 kg'da gümüş madalya kazandı. Doruk Spor Kulübü sporcusu Bayhan, bu başarısıyla Denizli'den Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda final oynayan ilk sporcu oldu.

İtalya'da yapılan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Denizlili Milli Sporcu Hilal Bayhan, Genç Kadınlar +70 kg'da gümüş madalya kazandı.

18-27 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'na 74 ülkeden 3702 sporcu katıldı. Şampiyonada Milli Takımımız 10 altın, 11 gümüş ve 21 bronz madalya olmak üzere toplam 42 madalya kazandı.

Denizlili Milli Sporcu Hilal Bayhan +70 kg'da sırasıyla Venezuella, Bulgaristan ve Birleşik Krallıktan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Yunan rakibiyle karşılan Bayhan, müsabaka sonunda gümüş madalya kazandı. Doruk Spor Kulübü sporcusu Hilal Bayhan, bu başarısıyla Denizli'den Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda final oynayan ilk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Kick Boks branşında Denizli'yi ve ülkemize gümüş madalya kazandıran Milli Sporcu Hilal Bayhan'ı ve başarıda emeği geçen antrenörlerini tebrik eden Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Milli Sporcuya başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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