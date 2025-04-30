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Denizlili Hayrunnisa Karaca, Halter Türkiye Şampiyonu Oldu

Denizlili Hayrunnisa Karaca, Halter Türkiye Şampiyonu Oldu
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Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 48 kilogramda toplam 109 kilogram kaldıran Hayrunnisa Karaca, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Denizlili sporcu ortaokul öğrencisi Hayrunnisa Karaca, Koparma ve Silkme'de toplam 109 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları kapsamında Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 28 Nisan-02 Mayıs tarihleri arasında Sinop'ta yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 357 sporcu şampiyonada madalya için ter döktü. Şampiyonada Denizli Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Karaca, 48 kilogramda podyuma çıkarak Denizli'yi temsil etti. Koparmada 49 kilogram, Silkme'de ise 60 kilogram olmak üzere toplamda 109 kilogram kaldıran genç sporcu, Yıldız Kızlar kategorisi 48 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç sporcunun hedefi milli forma

Bir önceki yıl düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye İkinciliği elde eden ve formunu yükselterek bu sene yapılan yarışmalarda altın madalya kazanan Hayrunnisa Karaca, Türk Sporunun yıldız adayları arasına adını yazdırdı. Türkiye Şampiyonu genç sporcu; antrenörleri, öğretmenleri ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, hedefinin Halter branşında ay yıldızlı forma ile podyuma çıkmak olduğu söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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