Denizlili güreşçiler Türkiye şampiyonu

Kars'ta yapılan Güreş Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Orhan Eymen Taşçı ve Hamza Özden altın madalya kazandı. Takım halinde Denizli Sporcu Eğitim Merkezi iki altın, iki gümüş ve üç bronz ile Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından U15 Güreş Türkiye Şampiyonası, 24-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Kars'ta yapıldı. İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda minderde kıran kırana mücadele yaşandı. Şampiyonada Denizli'yi Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları temsil etti. Orhan Eymen Taşçı ve Hamza Özden sıkletlerinde rakiplerine üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Performansıyla Türk Güreşinin yıldız adayları arasında yer alan Orhan Eymen Taşçı ve Hamza Özden elde ettikleri dereceler sonucunda Mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymeye hak kazandı.

Grekoromen Güreş U-15 Türkiye Şampiyonasında Denizli Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri farkını ortaya koydu. Minderdeki mücadelelerin sonunda iki altın, iki gümüş, üç bronz madalya ile iki sporcunun beşincilik derecesi ile toplamda 115 puanla Denizli takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının çalışmalarının karşılığını aldığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri kutladı. Erdoğan, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak sporcularımıza başarılar diledi.

İşte sporcuların dereceleri;

Hamza Özden - Türkiye Şampiyonu

Orhan Eymen Taşçı - Türkiye Şampiyonu

Recep Acımaz - Türkiye ikincisi

Musa Şahin - Türkiye ikincisi

Hasan Hüseyin Çelik - Türkiye üçüncüsü

Derviş Mehmet Bozkurt - Türkiye üçüncüsü

Mehmet Asan - Türkiye üçüncüsü

Hakan Yiğit Bulut - Türkiye beşincisi

Baturay Mert Komutoğlu - Türkiye beşincisi - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı