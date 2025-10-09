Haberler

Denizlili Dağcılar, Aladağlar'da Zirveye Ulaştı

Dağcılık sporcuları Gülcan Çeşmeli ve Özgür Eren, Niğde Aladağlar'da zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 3.734 metre yüksekliğindeki Kaldı zirvesi ve 3.580 metre rakımlı Sulağankaya zirvesine ulaştı. Teknik tırmanış gerektiren parkurda iki sporcu, değişken hava şartları ve sarp kayalık etaplara rağmen tırmanışı başarıyla tamamladı. Zirveye ulaşan sporcular, gurur dolu anlar yaşadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
