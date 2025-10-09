Denizlili Dağcılar, Aladağlar'da Zirveye Ulaştı

Denizli'de dağcılık sporcuları Gülcan Çeşmeli ve Özgür Eren, Niğde Aladağlar'da teknik tırmanış gerektiren 3734 metrelik Kaldı zirvesi ile 3580 metrelik Sulağankaya zirvesine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Dağcılık sporcuları Gülcan Çeşmeli ve Özgür Eren, Niğde Aladağlar'da zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 3.734 metre yüksekliğindeki Kaldı zirvesi ve 3.580 metre rakımlı Sulağankaya zirvesine ulaştı. Teknik tırmanış gerektiren parkurda iki sporcu, değişken hava şartları ve sarp kayalık etaplara rağmen tırmanışı başarıyla tamamladı. Zirveye ulaşan sporcular, gurur dolu anlar yaşadı. - DENİZLİ