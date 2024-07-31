Üye Girişi
Haberler

Denizli Temsilcisi Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonasında Şampiyon Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonasında Denizli temsilcisi kulüp şampiyon oldu. Şampiyon takım kupasını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un elinden aldı.

Denizli'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonasında Denizli temsilcisi kulüp şampiyon oldu. Şampiyon takım kupasını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un elinden aldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu koordinesinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası hafta sonu tamamlandı. 21-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde Pamukkale Satranç Salonunda gerçekleşen şampiyonaya 60 kulüpten 600 sporcu katıldı. Zorlu geçen yarışmalar sonunda sıralamada ilk altı takım Türkiye Satranç İkinci Ligine yükselme başarısı gösterdi. Denizli'yi temsil eden Alper Eren Satranç Kulübü yarışmaları şampiyon tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

2018 yılında Milli Takım Antrenörü Alper Eren tarafından kurulan kulüp, bir yandan alt yapı faaliyetleri ile satranç sevgisini çocuklara aşılarken, diğer yandan profesyonel olarak milli takımlara sporcu yetiştirdi. 25 yıllık tecrübesi ile hak ettiği başarıyı yakalayan Alper Eren Satranç Kulubü, Türkiye Satranç İkinci Ligine şampiyon olarak yükseldi. Sporcular, kupa ve madalyalarını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'ın elinden aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ömer Faruk Coşkun Türkiye Denizli Spor Güncel Haberler

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? 4N1K 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 4N1K 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Karabağlar 1 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi?
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title