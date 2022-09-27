Denizli haberleri: Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti Spor Haberleri Denizli haberler: A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 yendi. Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyeti alan millilerde Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7, Hande 6, Cansu 5, Eda 4, Elif 2, Ayçin 2 ve Derya 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Salon: Ergo Arena Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan) Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu) Güney Kore: Dahyeon Lee, Jeongah Park, Hye Seon Yeum, Seonwoo Lee, Seungju Pyo, Juah Lee (Dahye Han, Minkyoung Hwang, Yeun Seo Yoo, Seon Hye Yeum, Kyung Ha Kim) Setler: 25-14, 25-13, 25-13 (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dünya Şampiyonası Güney Kore voleybol Spor Güncel Haberler

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