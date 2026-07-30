Denizli’nin gururu Aşkın adını Avrupa’nın en iyileri arasına yazdırdı

Denizli'nin genç bilardo sporcusu Aşkın Feraye Yılmaz, Türkiye şampiyonluğunun ardından ilk kez giydiği ay-yıldızlı formayla Avrupa sahnesinde önemli bir başarıya imza attı. Slovenya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Takımı ile mücadele eden 18 yaşındaki milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonlarına karşı oynadığı karşılaşmaların ardından takım halinde Avrupa beşincisi olmayı başardı.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen bilardo sporunda kısa sürede dikkat çeken başarılara imza atan Denizlili milli sporcu Aşkın Feraye Yılmaz, uluslararası arenada elde ettiği dereceyle hem Denizli'nin hem de Türkiye'nin gururu oldu. Uzun yıllardır sürdürdüğü disiplinli çalışma temposunu önemli başarılarla taçlandıran genç sporcu, Avrupa'nın en güçlü bilardocuları arasında mücadele ederek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Aşkın Feraye Yılmaz'ın yükselişi, 2025 Pool Cepli Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla başladı. Turnuva boyunca rakiplerine karşı başarılı bir oyun ortaya koyan genç sporcu, hem Türkiye Şampiyonluğu hem de Genel Klasman Şampiyonluğu unvanlarını kazanarak sezonun en başarılı sporcularından biri oldu. Bu başarısı, Yılmaz'a Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etme hakkı kazandırdı. Gösterdiği performans sayesinde Türkiye A Milli Takımı kadrosuna davet edilen milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşadı.

Avrupa'nın en güçlü rakipleriyle karşılaştı

14-23 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da gerçekleştirilen Predator European Pool Championships U19 (19 Yaş Altı Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası), genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Şampiyonada hem bireysel kategoride hem de milli takım formasıyla mücadele eden Aşkın Feraye Yılmaz, Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan birçok sporcuya karşı masaya çıktı. İlk kez böylesine büyük bir uluslararası organizasyonda mücadele etmesine rağmen sergilediği soğukkanlı oyun, teknik becerisi ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken milli sporcu, geleceğin önemli bilardocuları arasında gösterilmeye başladı. Takım müsabakalarında Aşkın Feraye Yılmaz, Ahmet Efekan Karaaslan ve Mustafa Alperen Dastan'dan oluşan Türkiye A Milli Takımı, güçlü rakibi Hollanda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve dünya şampiyonluğu bulunan Estonya ile karşılaşan milliler, zorlu mücadelede elenmesine rağmen organizasyonu Avrupa beşincisi olarak tamamladı. Elde edilen derece, Türk bilardosu adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Üç yıllık emeğin karşılığı

Aşkın Feraye Yılmaz'ın Avrupa başarısının arkasında ise yoğun bir çalışma programı bulunuyor. Yaklaşık üç yıldır düzenli şekilde antrenman yapan genç sporcu, neredeyse her gün ortalama üç saat masa başında çalışarak teknik kapasitesini geliştirdi.

Bilardoda yalnızca teknik becerinin yeterli olmadığını belirten milli sporcu, konsantrasyon, psikolojik dayanıklılık ve maç tecrübesi üzerinde de yoğun şekilde çalışarak kendisini geliştirdi. Katıldığı ulusal turnuvalarda elde ettiği dereceler sayesinde önemli bir deneyim kazanan Yılmaz, Türkiye Şampiyonluğu ile bu çalışmalarının karşılığını aldı. Uluslararası organizasyonda elde ettiği tecrübenin kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Aşkın Feraye Yılmaz, Avrupa'nın en iyi sporcularıyla aynı masada mücadele etmenin kariyerine önemli katkı sağladığını belirtti. İlk Avrupa Şampiyonası deneyiminde takım halinde ilk beş içerisinde yer almanın gurur verici olduğunu dile getiren genç milli sporcu, bundan sonraki hedefinin Avrupa'da madalya kazanmak ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Denizli'den yetişen örnek sporcu

Bilardo sporunun Denizli'de gelişimine de katkı sunan genç milli sporcu, azmi ve istikrarlı çalışmasıyla birçok gence örnek oluyor. Henüz 18 yaşında Türkiye şampiyonluğu yaşayan ve ardından ay-yıldızlı formayla Avrupa arenasında mücadele eden Aşkın Feraye Yılmaz, elde ettiği başarılarla Denizli spor tarihine adını yazdırırken, önümüzdeki yıllarda uluslararası organizasyonlarda kürsü hedefleyen sporcular arasında gösteriliyor. Milli sporcu, Avrupa beşinciliğiyle tamamladığı organizasyonun ardından yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başlayarak hem Türkiye'de hem de uluslararası turnuvalarda daha büyük başarılara ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı