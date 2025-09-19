Haberler

Denizli'nin Gururu Abdullah Yorulmaz, Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Denizli'nin Gururu Abdullah Yorulmaz, Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Eylül 2025'te Güney Kore'nin Gwangju şehrinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Abdullah Yorulmaz, Denizli'nin gururu olarak madalya mücadelesi verecek.

28 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore'nin Gwangju şehrinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Denizliki paraokçu Abdullah Yorulmaz, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Milli heyecanı Denizli'ye taşıyan başarılı sporcu, şehrin ve Türkiye'nin gurur kaynağı olacak bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Başarılı sporcuyu kutlayan yetkililer, "Denizli'mizi ve ülkemizi böylesine önemli bir organizasyonda temsil edecek olan sporcumuz Abdullah Yorulmaz'ı yürekten kutluyor, kendisine ve Milli Takımımıza Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.