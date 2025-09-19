Denizli'nin Gururu Abdullah Yorulmaz, Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Edecek
28 Eylül 2025'te Güney Kore'nin Gwangju şehrinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Abdullah Yorulmaz, Denizli'nin gururu olarak madalya mücadelesi verecek.
Denizliki paraokçu Abdullah Yorulmaz, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Milli heyecanı Denizli'ye taşıyan başarılı sporcu, şehrin ve Türkiye'nin gurur kaynağı olacak bir performans sergilemeyi hedefliyor.
Başarılı sporcuyu kutlayan yetkililer, "Denizli'mizi ve ülkemizi böylesine önemli bir organizasyonda temsil edecek olan sporcumuz Abdullah Yorulmaz'ı yürekten kutluyor, kendisine ve Milli Takımımıza Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ