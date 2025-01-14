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Denizli'li Sporcular Türkiye Para Taekwondo Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Denizli'li Sporcular Türkiye Para Taekwondo Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Türkiye Para Taekwondo Şampiyonasında Fatih Gültekin'in kazandığı altın madalya ile Denizli'den 4 sporcu milli takıma katılma hakkı elde etti. Şampiyona, 13 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Para Taekwondo Şampiyonasında 2025 yılının Denizli'ye ilk altın madalyasını getiren Fatih Gültekin ile birlikte Denizlili 4 sporcu milli takıma adını yazdırdı.

Türkiye Parataekwondo Şampiyonası 13 Ocak 2025 tarihinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. Denizli'yi yarışmalarda 6 sporcu temsil etti. Yarışmalarda K41 kategorisinde tatamiye çıkan Fattih Gültekin rakiplerine bir bir üstünlük kurarak Türkiye Şampiyonu oldu. Diğer sporcularımızdan Ebubekir Temel, K44 kategorisi finalinde Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Bozteke ile karşı karşıya geldi ve Türkiye İkincisi olarak yarışmayı tamamladı. Nuriye Gürel ve Serpil Salık K44 kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Mehmet Keskin ise zorlu rakipler arasından ilk 8 içinde yer almayı başardı.

Şubat ayında 4 sporcu milli takım forması giyecek

Para Taekwondo da ilk üç derece yapan Denizlili 4 sporcu, Şubat ayında yapılacak olan Turkish Open Turnuvasında Milli Takımda yarışacak. Parla Spor Kulübü adına yarışan sporcuların Antrenörleri Alper Karbuz ve Ayşe Deniz Karbuz, Denizli'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyerek sporcuların başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Denizlili taekwondocuların Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonasındaki başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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