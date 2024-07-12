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Denizli'li Öğrenci Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Üçüncü Oldu

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Denizli'nin Çal ilçesindeki Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hazal Erbay, Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'nda üçüncülük elde etti ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Denizli'yi temsil eden Çal Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hazal Erbay, önemli bir başarıya imza atarak üçüncülük elde etti.

Denizli'nin Çal ilçesinde 9 yaşındaki Hazal Erbay, Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'nda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayelerinde şampiyonaya hazırlanan Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Hazal Erbay, Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'na katıldı. Konya'da 8 bini aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'nda, 30 kg bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan 9 yaşındaki Hazal Erbay, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

9 yaşındaki Hazal Erbay'ın, daha önce İstanbul'da 42 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen 9. Wako Kickboks Dünya Kupasında, 30 kg bayanlar kategorisinde dünya ikinciliğini elde etmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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