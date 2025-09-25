Denizli İdmanyurdu, Uşak Spor Maçına Hazırlanıyor

TFF 3. Lig 4. Grup 4. haftasında deplasmanda lider Uşak Spor ile karşılaşacak olan Denizli İdmanyurdu, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Özcan Sert, Uşak'ın güçlü bir takım olduğunu ancak müsabakadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta geride 3 haftada topladığı 7 puanla 3. sırada bulunan Denizli İdmanyurdu, gelecek hafta oynayacağı Uşak Spor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda sabah yapılan ve yaklaşık 2 saat süren antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Asım Ergun ve Yönetici Taner Güven de izledi ve futbolculara başarılar diledi.

"Sezona iyi başladık"

Geride kalan 3 haftayı ve Uşak Spor karşılaşmasını değerlendiren Teknik Sorumlu Özcan Sert, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "3 haftayı geride bıraktık. Bu 3 haftada 7 puan topladık. Başarı ortalamamız yüksek. İyi başladık iyi de sürdürmek istiyoruz. Ancak ben her zaman şunu söyledim. Topladığımız puanlardan ziyade yeni oluşan bir kadro olarak bunu başarmamız önemli. Yeni lige çıkmış bir takımız. Buraya çabuk adapte olmaları belli bir oyun gücü oluşturmaları, oyunumuzun gelişiyor olması bize sportif saha sonuçlarından daha çok mutluluk veriyor. Ama bunun yanında bunlar gelişirken saha sonuçlarını da almak, aile birlikteliğini artırmak mücadele ve oyun gücünü yükseltmek bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah devam eden süreçte de hem hücum hem savunma anlamında da hem de genel oyun anlamında daha da gelişim göstererek futbolcu kardeşlerimiz gerekeni yapacaklardır. Uşak çok ciddi bir rakip. Hem kadro derinliği açısında hem de kadro tecrübesi anlamında. Yıllardır bu liglerde ve daha üst liglerde oynamış camia. Bu hafta deplasmanda bizi kalabalık bir seyirci de bekliyor. Ama bu tarz daha çok seyircili maçlarda atmosfer çok daha farklı oluyor. Genç arkadaşlarımızı kardeşlerimizi o maçlara hazırlayacağız" diye konuştu.

"Uşak'a kazanmak için gideceğiz"

Uşak'ın grup lideri olduğuna dikkat çeken Sert, "3 maçta 8 gol atıp, hiç gol yemeyen bir rakip ile oynayacağız. Grubumuzun lideri. Geçen hafta Ayvalıkgücü gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla çıkmayı başardılar. O konuda gerekli analizleri, çalışmaları yapıp son derece ciddi bir şekilde hazırlanıp müsabakaya çıkacağız. İnşallah orada da kazanarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ