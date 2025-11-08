Haberler

Denizli İdmanyurdu, Tire 2021 FK'ya Yenilerek Zirve Yarışında Zorlandı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu, iç sahada oynadığı maçta Tire 2021 FK'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Denizli ekibi, evinde ilk kez yenilerek puanını 20'de bırakırken, Tire 2021 FK ise 3 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Denizli İdmanyurdu evinde 10'uncu haftanın açılış maçında Tire 2021 FK'ya 1-0 mağlup oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk ekip 50'nci dakikada Atakan Akbulut'un golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tire 2021 FK, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla iç sahadaki ilk yenilgisini alan Denizli İdmanyurdu 20 puanda kalırken, 3 haftalık galibiyet hasreti sona eren Tire temsilcisi puanını 16'ya çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
