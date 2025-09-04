Denizli İdmanyurdu'ndan Tarihi Galibiyet ve İlk Gol Sevinci

ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükselen Denizli İdmanyurdu'nda 19 yaşındaki ön libero Arda Furkan Cirit, profesyonel kategoride kırmızı-siyahlı kulübün tarihindeki ilk golü atmanın sevincini yaşadı. Maçın 3'üncü dakikasında Denizli temsilcisini öne geçiren Arda, müsabaka sonunda zafer pozu verdi.

Denizli İdmanyurdu aldığı galibiyeti geçtiğimiz günlerde babası ve ağabeyini kaybeden Kulüp Başkanı İbrahim Gürel'e armağan etti. Yapılan yazılı açıklamada, "Bu galibiyet acılı günler geçirmesine rağmen yanımızda dimdik duran, desteğini asla esirgemeyen büyük başkanımız İbrahim Gürel'e armağan olsun. Bu galibiyet geçen hafta kaybettiğimiz değerli büyüklerimiz Ahmet Baki Gürel ve Mehmet Gürel'e armağan olsun" denildi.