Denizli İdmanyurdu'nda Özcan Sert ve ekibi ayrıldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarıya Play-Off hedefiyle hazırlanan Denizli İdmanyurdu'nda ayrılıklar yaşandı. Denizli temsilcisinde Teknik Direktör Özcan Sert ve ekibi ile vedalaşıldı. Özcan Sert yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Denizli İdmanyurdu teknik direktörlüğü görevimden karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş olduğum emek, fedakarlık ve özverinin en yakın şahidi, Allah ve birlikte çalıştığım futbolcularım olmuştur. Çok düşük bütçeli, mütevazı ve oldukça genç bir kadroyla ligde kalmak ve ligi tanımak hedefiyle başladığımız sezonda 12 oyuncumuzu kaybetmemize rağmen, ilk devreyi 26 puanla tamamlayarak Play-Off yarışının içerisinde yer almak, bizler adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı. Denizli temsilcisinde kulübün yönetiminin Mustafa Gölcük'e devredildiği iddia edilmiş ancak henüz açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor