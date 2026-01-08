Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü'nde başkanlık değişikliği

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü'nde Başkan İbrahim Gürel'in görevi bırakmasının ardından başkanlık görevine yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Mustafa Gölcü getirildi. Mustafa Gölcü'nün başkanlık koltuğuna oturmasıyla kulübün ismi ve logosu da değişti. Kırmızı-siyahlıların, Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü ismiyle mücadele edeceği açıklandı.

Kulübün yeni logosunda şehrin simgelerinden Pamukkale Travertenleri ve Denizli Horozu'na yer verildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Geçmişimizden aldığımız güçle, modern çizgilerle yenilenen logomuz; armamızın taşıdığı değerleri koruyarak, kulübümüzün hedeflerini ve kararlılığını simgelemektedir" denildi. Denizli temsilcisinde teknik direktör Özcan Sert de devre arasında istifa etmişti.