Denizli İdmanyurdu, Nazillispor'u 2-0 muhteşem bir oyunla geçti
Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Denizli İdmanyurdu, evinde Nazillispor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı. Goller Arda Furkan Cirit ve Murat Torun'dan geldi.

TÜRKİYE Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Denizli İdmanyurdu Güreller, evinde Nazillispor'u 2-0 yendi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 3'üncü dakikada Arda Furkan Cirit, 65'inci dakikada ise Murat Torun kaydetti: 2-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
