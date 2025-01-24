Denizli İdmanyurdu, kritik maçta Sandıklı ile karşılaşacak

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup lideri Denizli İdmanyurdu, ligin 17. haftasında oynayacağı Sandıklıspor maçı hazırlıklarını hafta boyu yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta 16. hafta itibariyle 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 35 puanla liderliğini sürdüren Denizli İdmanyurdu'nda gözler 17. haftada oynanacak olan Sandıklı maçına çevrildi.

Sandıklıspor maçı hazırlıklarını hafta boyu yaptığı antrenmanlarla sürdüren Denizli temsilcisinde tek hedef 3 puan. Başkarcı Şehit Sami Stadı'nda yapılan ve yaklaşık 2 saat süren son antrenmanda futbolcuların istekli ve moralli oldukları görüldü. Antrenmanı izleyen ve aynı zamanda teknik ekip ile görüş alışverişinde bulunan Kulüp Başkanı İbrahim Gürel maç öncesi yaptığı konuşmada futbolculara başarılar diledi.

Gökhan Kaynak: "Balçova karşısında daha iyi olabilirdik"

Balçovaspor ve Sandıklıspor maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, iyi bir devre arası geçirdiklerini belirterek "İkinci yarının ilk maçıydı. İlk maçlar her zaman zor olur. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra açıkçası kendimizi daha iyi bekliyorduk. Maçın içerisinde ilk yarı istediğimiz gibi oynayamasak ta kaçırdığımız birçok gol pozisyonu vardı. Devre arasına 0-0 girmek benim açımdan beklenmedik oldu. Ama rakibe de saygı duymak gerekiyor onlar da mücadele ediyor" dedi.

"Hakemlerimiz daha dikkatli olmalı"

Rakip Balçova'nın da elinden geldiği kadar mücadele ettiğine dikkat çeken Kaynak, "Balçova takımının da kendilerine göre hesaplamaları, planlamaları var. Maça tek topla başladık. Bence bu konuda hakemlerin de dikkatli olması gerekiyordu. Sahada sadece maçı oynadığımız top vardı. Bizim ikazlarımızdan sonra değişiklik oldu. Sahada top toplayıcı yoktu. Öyle bir ortama gittik ki tamamen bizim puan kaybetmemizi sağlayacak bir ortama gittiğimizi anlamış olduk. Bu durum hiç etik değildi. En azından hakem arkadaşlarımız biraz daha dikkatli olabilirlerdi. Maçın 1. dakikasında başlayan zaman geçirme, oyunu soğutma son dakikaya kadar devam etti. Hakemlerimiz bu olaylara prim verdiler. Sahaya sedye gelmesine rağmen oyuncu ayakta dışarı çıktı. Birçok zaman geçirme hareketleriyle ilk yarı hakem arkadaşlar maçı 3 dakika uzattılar. Biz de ister istemez tepki gösterdik. Tepkiyle beraber ikinci yarı farklı uzatma dakikası gösterseler de maçın genelinde verdiği kararlar kötüydü. İyi niyetli olabilirler ama hakemlik becerileriyle alakalı ciddi sorunları vardı. Özellikle bu ligde bunu fazlasıyla hissedebiliyoruz. Dolayısıyla iyi niyetli olmaya çalıştıklarına inanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Maçta çok gol kaçırdık"

Maçın ikinci yarısında 60. dakikaya kadar bir çok pozisyonu kaçırdıklarını belirten Kaynak, "Yaptığımız hamlelerle oyunu biraz daha rakip sahada tuttuk. Bizim zaten oyun planımızın bir tanesi de budur. Bununla birlikte kalabalık alan ve adam savunması. Maçın son 20 dakikasında zaten Balçova takımı 6-4 gibi bir takım düzeni aldı. Yine buna rağmen kenardan bek oyuncularımızla getirdiğimiz toplarda ataklarımız vardı. Bunları değerlendiremedik hakem arkadaş biz tepki gösterince ikinci yarıya 9 dakika uzatma süresi ekledi. Maçın sonuna kadar oyunu, mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu grubumuz vardı. Uzatmaların 8. dakikasında frikikten bulduğumuz golle maçı 1-0 bitirmesini bildik. Bundan sonra önemli olan 3 puan. Hiçbir maçımız kolay olmayacak her maçın kendine özel hikayesi oluyor. Balçova maçının da böyle bir hikayesi oldu. Çıkarmamız gereken dersler var, bunu biliyoruz. Çünkü değerlendiremediğimiz birçok net pozisyonlarımız vardı. Oyun gücümüz iyi bir seviyede. Oyun güçlerinin bize yetmeyeceğini bildikleri için kapanıp hatamızı kovalayacaklar. Bizde buna göre stratejiler, planlar geliştiriyoruz. Bundan sonraki maçlarda golleri erken bulup rahat oynamak istiyoruz. Önemli olan maçı kazanabilmek her zaman söylerim; 1-0 olsun bizim olsun" ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanmak istiyoruz"

Ligin 17. haftasında Sandıklıspor ile karşılaşacaklarını söyleyen Kaynak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sandıklıspor devrenin ilk yarısında deplasmanda 1 puan aldığımız takım. O maçta da yine birçok gol pozisyonunu değerlendirememiştik. Sonucunda berabere kaldığımız bir takım. Onlarında devre arasında takımdan ayrılan, takviye olarak kadroya kattıkları oyuncuları oldu. Biz kendi seyircimizin önünde oynayacağız. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Bütün çalışmalarımız kazanmak üzerine. Zaten bütün antrenmanlarımızı her maçı kazanmak üzerine yapıyoruz. İster maçın ilk yarısı ister maçın ikinci yarısı golü atalım. Ama gönül ister ki maçı erken koparalım. Bunu da yapacak gücümüz var mı? Var ama birçok pozisyona girip değerlendiremediğiniz zaman ister istemez bu tarz şeyleri yaşıyorsunuz. Bu hafta öyle bir hafta olmaması dileğiyle, maçı kazanan taraf inşallah biz oluruz" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ