Haberler

Denizli İdmanyurdu, 2 oyuncuyla anlaştı

Denizli İdmanyurdu, 2 oyuncuyla anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup takımı Denizli İdmanyurdu, Van Spor FK altyapısından Ömer Arda Bilici ve Bornova 1877'den Emre Akbulut ile anlaştı. İki oyuncuya başarılar dilendi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizli İdmanyurdu, son olarak Van Spor FK altyapısında oynayıp sezonun ilk yarısını boşta geçiren sağ kanat Ömer Arda Bilici (19) ve Bornova 1877'den sağ bek Emre Akbulut (26) ile anlaştığını duyurdu. Emre ilk yarıda 12 lig maçında görev yaptı. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Ömer Arda ve Emre Akbulut'a Denizli İdman Yurdu formamız altında başarılar dileriz" denildi. Kırmızı-siyahlılar bu transferlerden önce Nazilli Spor'dan orta saha oyuncusu Mehmet Salih Yiğit'i kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı