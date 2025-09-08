Haberler

Denizli İdmanyurdu, 3. Ligdeki İlk Maçını Kazandı

Denizli İdmanyurdu, 3. Ligdeki İlk Maçını Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İdmanyurdu, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Takım, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nazillispor'a karşı kazanmıştı.

PROFESYONEL ligde ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayan Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İzmir Çoruhlu FK'yı Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayan Denizli ekibi, 90 dakikayı 3-1 kazandı. Denizli İdmanyurdu lig öncesi geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nazillispor'u 2-0 yenerek kupada yoluna devam etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

Sanat dünyasında hüzün! Ünlü şarkıcı acı haberi duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şevval Şahin eğlenceye 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı araçla çıktı

Bebek'te görüntülendi: Ön camdaki yazı şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.