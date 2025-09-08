Denizli İdmanyurdu, 3. Ligdeki İlk Maçını Kazandı
Denizli İdmanyurdu, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Takım, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nazillispor'a karşı kazanmıştı.
PROFESYONEL ligde ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayan Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İzmir Çoruhlu FK'yı Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayan Denizli ekibi, 90 dakikayı 3-1 kazandı. Denizli İdmanyurdu lig öncesi geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nazillispor'u 2-0 yenerek kupada yoluna devam etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor