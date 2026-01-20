Denizli İdman Yurdu Vefa Gültek'le imzaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Denizli İdman Yurdu, orta saha oyuncusu Vefa Gültek'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son İzmir Çoruhlu FK forması giyen Vefa Gültek ile anlaşmaya vardık. Vefa Gültek'e Denizli İdman Yurdu formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sezonun ilk yarısında İzmir Çoruhlu'da 13 resmi maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu 686 dakika süre aldı.