Denizli İdman Yurdu - Eskişehir Anadolu SF: 3-3
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iddiası kalmayan Denizli İdman Yurdu ve Eskişehir Anadolu SF, sezonu 3-3 berabere tamamladı. Maçta karşılıklı gollerle son dakikada penaltı atışıyla eşitlik sağlandı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iddiası kalmayan iki takım Denizli İdman Yurdu ve Eskişehir Anadolu SF sezonun son haftasında karşı karşıya geldi. Denizli'de oynanan maç karşılıklı atılan gollerin ardından 3-3 berabere tamamlandı. Maçın 23'üncü dakikasında Burak Temir Eskişehir temsilcisinin golünü kaydetti: 0-1. Recep Aydın 35'inci dakikada kendi ağlarını havalandırdı ve maça beraberlik geldi: 1-1. Eskişehir Anadolu SF takımı 41'inci dakikada İsmail Can ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve devreyi 2-1 galip tamamladı. Ev sahibi Denizli İdman Yurdu 69'uncu dakikada Mehmet Emin'le sevindi: 2-2. Eskişehir temsilcisi 77'nci dakikada Burak Temir'le yeniden üstünlük sayısını buldu: 2-3. Denizli İdman Yurdu 90+5'inci dakikada kazandığı penaltıyı Mustafa Arda ile gole çevirdi: 3-3. Bu sonucun ardından Denizli İdman Yurdu SF 2025-2026 sezonunu 47 puanla 7'nci, Eskişehir Anadolu SF ise 35 puanla 10'uncu basamakta bitirdi.