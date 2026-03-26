Haberler

Üyelerden Denizli İdman Yurdu yönetimine istifa çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959, 5-0'lık Karşıyaka yenilgisinin ardından kötü yönetim sebebiyle yönetime istifa çağrısı yapıldı. Genel kurul üyesi Ziya Erik, başkan Mustafa Gölcü'ye istifa talebinde bulundu.

Genel Kurul Üyesi Ziya Erik tarafından Başkan Mustafa Gölcü'ye yapılan çağrıda, "Kurucu Başkan İbrahim Gürel'in sağlık sorunlarından faydalanıp gece yarısı 'Kulübü biz yönetelim' diyerek gece yarısı aldığınız başkanlığı layıkıyla yapamadınız. Derhal seçim istiyoruz" denildi.

Kulübün yeni yönetime borçsuz teslim edildiğinin altını çizen Genel Kurul Üyesi Erik, yeni yönetim dönemi öncesinde kulübün borçsuz olduğu fakat Gölcü yönetiminin kulübü icralık duruma getirdiği, kulüp otobüsü parasının ödenmediğini iddia edilerek, "Bu kulübe yıllarca emek verenlerin izlerini silmekle meşgul olunacağına, derhal kulübü terk etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

