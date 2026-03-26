Üyelerden Denizli İdman Yurdu yönetimine istifa çağrısı

TFF 3. Lig ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959'da, 5-0'lık Karşıyaka hezimeti sonrası şok gelişmeler yaşandı. Genel kurul üyeleri, kötü yönetimden dolayı istifa etmeleri çağrısı yapıldı.

Genel Kurul Üyesi Ziya Erik tarafından Başkan Mustafa Gölcü'ye yapılan çağrıda, "Kurucu Başkan İbrahim Gürel'in sağlık sorunlarından faydalanıp gece yarısı 'Kulübü biz yönetelim' diyerek gece yarısı aldığınız başkanlığı layıkıyla yapamadınız. Derhal seçim istiyoruz" denildi.

Kulübün yeni yönetime borçsuz teslim edildiğinin altını çizen Genel Kurul Üyesi Erik, yeni yönetim dönemi öncesinde kulübün borçsuz olduğu fakat Gölcü yönetiminin kulübü icralık duruma getirdiği, kulüp otobüsü parasının ödenmediğini iddia edilerek, "Bu kulübe yıllarca emek verenlerin izlerini silmekle meşgul olunacağına, derhal kulübü terk etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

