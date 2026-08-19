Denizli İdman Yurdu'nda Gözlükaya dönemi bitti

3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Denizli İdman Yurdu'nda geçtiğimiz günlerde sözleşme yenileyen teknik sorumlu Mustafa Gözlükaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklama ile fikir ayrılıkları sebebiyle kulüpten ayrıldığını duyurdu. Sezon hazırlıklarına başlayan Denizli ekibinde Okan Kayhan'la birlikte 8 Ağustos'ta yeniden anlaşılan Gözlükaya kulübe veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı