Denizli İdman Yurdu – Afyonspor: 1-0

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdman Yurdu, sahasında düşme hattındaki Afyonspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın tek golünü 76. dakikada Mustafa Arda attı ve bu sonuç Denizli temsilcisinin Play-Off umutlarını artırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan Denizli İdman Yurdu sahasında düşme hattındaki Afyonspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Denizli temsilcisi 76'ncı dakikada Musafa Arda'nın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Denizli İdman Yurdu maçı kazandı. Bu skorun ardından Denizli İdman Yurdu puanını 36'ya çıkarıp Play-Off için umutlanırken Afyonspor ise 11 puanla düşme potasında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
