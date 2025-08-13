Denizli İdman Yurdu, Afyon Kampını Tamamladı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Denizli İdman Yurdu, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını tamamladı ve kadrosunu 18 yeni transferle güçlendirdi. Teknik direktör Özcan Sert, takımı ligin standartlarının üzerinde bir seviyeye getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Denizli İdman Yurdu, ikinci etap çalışmaları kapsamında yapılan Afyon kampını tamamladı. Teknik direktör Özcan Sert, yaptığı yazılı açıklamada bu sezon uygulanan yaş kontenjanı nedeniyle kadroyu tamamen yenilediklerini ifade ederek, "Takımımız 18 yeni transfer ve altyapımızdan kazandırdığımız 4 Denizlili genç oyuncu ile toplam 22 kişilik bir kadroya ulaşmıştır. Eksik olan 3-4 mevki için transfer çalışmalarımız devam etmektedir. Planlanan 3 hazırlık maçı ile takımımızın performansı test edilecektir. Hedefimiz, takımımızı ligin hem oyun hem de fiziksel anlamda standartların üstünde bir seviyeye getirmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
