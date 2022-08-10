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Denizli haberi | Denizlispor yeni sezona dualarla merhaba dedi

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Denizli haberi | Denizlispor yeni sezona dualarla merhaba dedi

Denizli haber... Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonuna Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan A. Denizlispor, yeni sezona dualarla merhaba dedi.

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonuna Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan A. Denizlispor, yeni sezona dualarla merhaba dedi.

Sezona Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürürken, İl Müftüsü Mehmet Aşık Haluk Ulusoy Tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların da katıldığı ziyarette, yeni sezon öncesi kurban kesilirken, Müftü Mehmet Aşık dua ederek, kazasız, belasız ve başarılı bir sezon temennisinde bulundu.

Kulüp Başkanı Mehmet Uz, ziyaretten dolayı İl Müftüsü Mehmet Aşık'a teşekkür ederek, üzerinde ismi yazılı forma verdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Mehmet Aşık Eyüpspor Spor Haberler

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