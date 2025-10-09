Denizli Güreşçileri U15 Balkan Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti

Romanya'da yapılan U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda, Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları minderde büyük bir başarıya imza attı. Ayyıldızlı mayoyla yarışan güreşçilerimiz toplamda 2 altın, 4 bronz madalyayla yarışmaları tamamladı.

U15 Güreş Balkan Şampiyonası 07-08 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde gerçekleşti. Farklı ülkelerden sporcuların yarıştığı şampiyonada ay yıldızlı mayo ile mindere çıkan Denizli Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri fırtına gibi esti. Grekoromen Stilde mindere çıkan sporcular farklı sıkletlerde gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerlerine çekti.

Yeni sezonun ilk uluslararası yarışmasında mindere Denizlili altı güreşçi, performanslarıyla göz doldurdu. Ay-yıldızlı mayo ile mücadele eden sporcular toplamda 2 altın ve 4 bronz madalya kazandı. Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Orhan Eymen Taşçı Grekoromen Stil 75 Kg.'da, Belinay Abay ise Kadınlar 66 Kg.'da Balkan Şampiyonu oldu. Grekoromen 52 Kg.'da Derviş Mehmet Bozkurt, 62 Kg.'da Mehmet Asan, 68 Kg.'da Hamza Özden, Kadınlar 54 Kg.'da ise Berra Sena Dadalı Balkan Üçüncülüğü ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Türk Milli Takımı U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer aldı. Grekoromen stilde mücadele eden ay-yıldızlı milliler, toplamda 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan genç güreşçilerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, başarıda emeği olan sporcuları ve antrenörleri kutladı. - DENİZLİ