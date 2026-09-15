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Denizli GESK zirve takibini bırakmıyor

Denizli GESK zirve takibini bırakmıyor
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Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Sesi Görenler Süper Ligi’nde kritik bir galibiyete imza attı.

Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Sesi Görenler Süper Ligi'nde kritik bir galibiyete imza attı. Kayseri GESK ile karşılaşan Denizli temsilcisi, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Takımın gollerini Hasan Şatay (3) ve Oğuzhan Yokuş kaydederken, konuk ekibin golleri Emre'den geldi. Hedef Şampiyonlar Ligi Alınan bu kritik galibiyetle puanını 15'e yükselten Yukatel Denizli GESK, ligde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Liderle arasında yalnızca 1 puan fark bulunan takım, zirve yarışının kızıştığı ligde kalan tüm maçlara final gözüyle bakıyor.

Denizli ekibinin en büyük hedefi ise sezonu şampiyon tamamlayarak Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek. "Şampiyonluk İçin Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz" Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yusuf Şatay, sahada büyük bir efor sarf eden oyuncularını tebrik etti.

Şatay, zorlu bir 40 dakika oynadıklarını belirterek, "Kayseri GESK karşısında 4-3'lük galibiyetle sahadan ayrılmayı başardık. Özellikle maçın kritik anlarında gösterdiğimiz mücadele ve inanç bizim için çok değerliydi. Şu anda liderle aramızda sadece 1 puan var ve bu bizim için önemli bir motivasyon kaynağı" dedi.

Yolun henüz başında olduklarını ve rehavete kapılmayacaklarını vurgulayan Şatay, "Önümüzde oynayacağımız her karşılaşma bizim için final niteliğinde. Takım olarak hedefimiz belli; şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize ve bize her zaman destek veren Yukatel Denizli GESK ailesine güveniyorum. Maç maç ilerleyecek ve sezon sonunda hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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