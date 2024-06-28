Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları açıldı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 05-18 yaş grubunu kapsayan ücretsiz kursların yer aldığı GSB Spor Okulları yapılan coşkulu açılış töreniyle başladı. Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşen programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği ve her yıl 05-18 yaş arası binlerce öğrencinin yoğun ilgi gösterdiği GSB Spor Okulları il merkezi ve ilçelerde kapılarını açtı. 25 farklı branşta ücretsiz kursların yer aldığı ve 115 antrenörün görev alacağı GSB Spor Okulları, 27 Haziran Perşembe günü Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan programla resmen başladı.

Pamukkale ve Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlı öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı Hasan Güngör Spor Salonundaki açılış programına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberinde kurum müdürleri katıldı.

Sporcu grupları gösterilerini sergilerken izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Denizli Güreş Eğitim Merkezi sporcularının koreografilerinin sonunda açtıkları Türk Bayrağını, aralarından bir güreşçi protokol tribününe getirerek Vali Coşkun'a takdim etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun "25 branşta 20bin çocuk sporla buluşacak"

GSB Spor Okullarının açılışını güzel bir programla yaptıklarını kaydeden Vali Ömer Faruk Coşkun, yoğun bir eğitim öğretim döneminin ardından başlayan yaz tatilinde çocukların sporla buluşması ve vakitlerini verimli değerlendirmesinin önemine değindi. Yaz döneminde 25 farklı branşta 20.000 çocuk ve gencin Denizli ve tüm ilçelerinde sporla buluşacağını ifade eden Vali Coşkun, emeği geçen tüm antrenörlere ve çalışanlara teşekkür etti.

Tüm ilçede kayıtlar devam ediyor

05-18 yaş grubunu kapsayan ücretsiz spor kurslarında, geleneksel okçuluktan karateye, eskrimden yüzmeye kadar 25 sportif branşta çalışmalar başladı. Engelli bireylerin de spor okullarına katılmalarına yönelik, GSB Engelsiz Spor Okulları adıyla farklı engel gruplarında badmintondan tekerlekli sandalye basketbola, halterden atletizme kadar 8 farklı branşta kurslar verilecek. Kurslara başvuruda bulunmak ve bilgi almak isteyenlerin, en yakın Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabileceği bildirildi. - DENİZLİ