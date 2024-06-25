Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü GSB Spor Okulları Açılış Töreni

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü GSB Spor Okulları açılış töreni 27 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. Denizli'de 25 branşta açılan ücretsiz kursların yanı sıra farklı engel gruplarının yararlanacağı Engelsiz Spor Okulları da yer alıyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yıl boyunca devam eden GSB Spor Okulları, yaz dönemiyle birlikte spora yeni başlayacak çocukları da içine alarak yeni gruplarla başlıyor. Kurslar kapsamında bu sene basketboldan karateye, eskrimden taekvandoya kadar 25 farklı sportif branşta ve onlarca gençlik merkezi kurslarıyla ücretsiz çalışmalar yapılacak.

Haziran ayının ortalarında başlayan online kayıtlara tüm ilçelerde yoğun ilgi gördü. 05-18 yaş grubunu kapsayan kurslara ilk 10 günde 8.657 kişinin başvurduğu açıklandı. Kurslara henüz kayıt yaptırmayanlar geç kalmış değil. Başvurular yaz spor kursları başvuru internet adresinde bulunan form üzerinden ya da İlçe Müdürlüklerine bizzat yapılabilecek. Kayıtlar açılış tarihinden sonra da dönemler halinde devam edecek.

Tüm branşlarda sporcuların gösterilerini sunacağı açılış seremonisi 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10.00'da Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. Denizli'nin dört bir tarafındaki tesislerde yaz dönemi GSB Spor Okullları çalışmalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 115 antrenörün görev alacağı açıklandı.

Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik program yapıldı. Bedensel engellilerde halter, badminton, tekerlekli sandalye basketbol ve tenis, işitme engellilerde halter, zihinsel engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimleri, görme engellilerde ise judo branşlarında çalışmalar yapılacak. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda, bu alanda Bakanlık eğitimine tabi tutulan tecrübeli antrenörler görev alacak.

"Hedefimiz tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yıl boyunca spor yapmalarına yönelik planlanan GSB Spor Okullarına davette bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaz dönemi ile birlikte kursların ivme kazandığını söyledi. "Geleceğimiz olan gençlerin sosyal, ruhsal ve bedensel yönden gelişimlerine destek olmayı ve bunun yanında yetenekli gençleri Türk Sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz." diyen İlman, 25 ayrı branşta ve farklı engel gruplarında açılan kursların Denizli'nin dört bir tarafındaki tesislerde uzman antrenörler eşliğinde yapılacağını kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları ve bunun yanı sıra gençlik kampları, yerel ve ulusal projeler ile Gençlik Merkezi faaliyetlerinin gençler için bir fırsat olduğunu dile getiren İlman; gençlere spor tesislerine gelmeleri ve kurslara katılmaları tavsiyesinde bulundu. İlman, gençlerin her türlü bağımlılıktan ve zararlı alışkanlıklardan uzak, çalışkan ve üretken, ülkesine faydalı birer fert olmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi. - DENİZLİ