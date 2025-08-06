Denizli'de Yaz Dönemi Spor Kursları Devam Ediyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz dönemi kursları 24 farklı branşta devam ediyor. Merkezefendi de yapılan çalışmaları Vali Ömer Faruk Coşkun ziyaret etti, minik sporcularla bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu.

GSB Spor Okulları yaz dönemi çalışmaları Denizli'deki tüm tesislerde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan çalışmaları Vali Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ziyaret etti. Merkezefendi Tenis Kortlarında yapılan tenis çalışmaları, her yaştan çocuğun yoğun ilgisiyle adeta şenlik havasında geçiyor. Spor okulları ziyaretine tenis kortlarında başlayan Vali Coşkun, tenis öğrenen çocuklarla buluştu. Tenis ve Atıcılık kurslarında sporcuların antrenmanlarını yerinde izleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yoğun ilginin olduğu bir başka branş olan yüzme kursları Atatürk Yüzme Havuzunda devam ediyor. Minikler antrenmanlarını yaparken çocuklarını kurslara getiren veliler, bekleme alanında antrenmanları takip ediyor. Sporcu aileleriyle bir araya gelen Vali Coşkun, kurslarla ilgili velilerin istek, öneri ve taleplerini dinledi.

Adalet Mahallesinde bulunan Merkezefendi Çok Amaçlı Spor Salonu, çocukların buluşma noktası oldu. Vali Coşkun'un spor okulları ziyaretinin son durağı olan Çok Amaçlı Spor Salonunda cimnastikten taekwandoya, judodan voleybol ve masa tenisine kadar geniş bir alanda eğitim alan sporcular, antrenmanlarına devam ediyor. Vali Coşkun, her branşta eğitim gören sporcuları çalışma alanlarında ziyaret ederek kurslarda başarılar diledi. - DENİZLİ