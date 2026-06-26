Filenin şampiyonları kupalarına kavuştu

Denizli'de 2025-2026 Sezonu Voleybol Süper Lig Ödül Töreni coşkulu bir törenle gerçekleşti. Sezon boyunca ter döken, smaçlarıyla ve savunmalarıyla lige damga vuran takımlar, alkışlar eşliğinde sırayla podyumda ödüllerini aldı.

Denizli'de voleybol heyecanı, muhteşem bir final gecesiyle taçlandı. Yıl boyunca file önünde kıyasıya mücadele eden takımlar düzenlenen ödül töreninde biraraya geldi. Sporcu aileleri ve kulüplerin yoğun katılımıyla gerçekleşen gecede, kategorilerinde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Programın açılış konuşmasını yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, çocuklarımızın sezon boyunca spor salonlarına koştuğunu, takımlarının başarısı için ter döktüğünü, her maçta mücadele etmeyi, takım arkadaşlarına güvenmeyi ve pes etmemeyi öğrendiğini söyledi. Sporculara seslenen Erdoğan, 'Madalyalar ve kupalar önemli. Ancak sizleri geleceğe taşıyacak olan asıl değer; çalışkanlığınız, azminiz ve sporun sizlere kazandırdığı karakterdir. Bu salonda geleceğin milli sporcuları, Türk Sporunun yöneticileri, ülkemize her alanda uluslararası başarılar kazandıracak gençlerimiz yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik sporcu aileleri ve voleybolseverlerin tribünleri tıklım tıklım doldurmasıyla coşkulu bir atmosfer oluştu. Sezon boyunca ter döken, smaçlarıyla ve savunmalarıyla lige damga vuran takımlar, alkışlar eşliğinde sırayla podyuma davet edildi. Dereceye giren ekiplere kupaları ve madalyaları protokol üyeleri ve antrenörler tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı