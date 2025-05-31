Denizli'de 'Uçan Kaykay' Projesi Lansmanı Coşkulu Bir Etkinlikle Gerçekleşti

Denizli'de 'Uçan Kaykay' Projesi Lansmanı Coşkulu Bir Etkinlikle Gerçekleşti
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Türkiye Kaykay Federasyonu, Denizli'de düzenlenen coşkulu lansmanla 'Uçan Kaykay' projesini tanıttı. Proje, kaykay sporunun tanıtımını ve gençler arasında yaygınlaşmasını hedefliyor.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından kaykay sporunun tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Uçan Kaykay" projesinin lansmanı, pilot il seçilen Denizli'de coşkulu bir programla gerçekleşti.

Türkiye Kaykay Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen Uçan Kaykay Projesi Lansmanı Pamukkale Yurdu Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, kaykay sporcuları ve antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan lansmanda tanıtım klipleri ile projenin amacına değinildi. Halk oyunları ekibi Denizli ve Ege Bölgesinin yöresel kültürünü sergilediği oyunlarıyla gösterilerini sahneledi.

Etkinlikte konuşan Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, kaykay sporunun olimpiyatlarda en çok izlenen yarışmalar arasında ikinci sırada olduğunu hatırlatarak Federasyon olarak hayata geçirdikleri "Uçan Kaykay" projesinin içeriği ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Yıldız, projenin amacının kaykay branşını tanıtmak, gençleri bu spor dalına teşvik etmek ve Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Genç nesilin kaykay sporuna ciddi bir ilgisinin olduğunu hatırlatan Yıldız, onları doğru bir şekilde bu spor dalıyla tanıştırmanın hem sportif hem de sosyal anlamda daha aktif bireyler haline getireceğini, bu sayede yeni yeteneklerin keşfedileceğini sözlerine ekledi. Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan kısa birer konuşmayla kurum olarak projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Programın sonunda kaykay sporcuları konferans salonu sahnesine çıkarak akrobatik hareketlerle gösterilerini sergiledi. "Uçan Kaykay" projesi lansmanında federasyon tarafından kaykay, tişört, şapka gibi malzemeler sporculara ve antrenörlere hediye edildi. Proje kapsamında dönemler halinde Denizli'de yarışmaların ve okullarda tanıtım faaliyetlerinin yapılacağı kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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