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Denizli'de spor kulüplerine yönelik ilk bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

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Denizli'de spor kulüplerine yönelik ilk bilgilendirme semineri gerçekleştirildi
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Spor Kulüpleri Bilgilendirme Semineri, Denizli'de faaliyet gösteren kulüp yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Denizli'de ilk olan seminerde, Bakanlık yetkilileri kulüplerin mevzuata ilişkin iş ve işlemlerini anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Kulüpleri Bilgilendirme Semineri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kapsamı ve içeriği itibarıyla Denizli'de ilk olma özelliği taşıyan programda, spor kulüplerinin işleyişine ilişkin önemli konular ele alındı.

13 Ekim Salı günü sabah saatlerinde başlayan seminere, Denizli'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri ve yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda kulüplerin faaliyet süreçleri, iş ve işlemleri ile mevzuata ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, spor kulüplerinin gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti. Kulüp yöneticilerine hitap eden Erdoğan, "Çocuklarımızı sporla buluşturmanız, onlara sporun yanında ahlakı, saygıyı, disiplini ve fair play anlayışını kazandırmanız son derece kıymetlidir. Denizli'de gençlerimizin sporla buluşmasını, altyapılarımızın güçlendirilmesini ve modern spor tesislerinin şehrimize kazandırılmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçacı'dan kulüp yetkililerine detaylı bilgilendirme

Seminer için Denizli'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hacer Akçacı, spor kulübü yetkililerine 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Kapsamında detaylı açıklamalarda bulundu. Kulüplerin sorumlulukları, yürütmeleri gereken işlemler ve uygulamada dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi veren Akçacı, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Kapsamı ve içeriği itibariyle Denizli'de ilk olma özelliği taşıyan bilgilendirme seminerinde, spor kulüplerinin bilgi düzeylerinin artırılması, iş ve işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesine katkı sunmak amaçlandı. Gün boyu devam eden seminerde yetkililer tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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