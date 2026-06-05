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"Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası" final müsabakasıyla tamamlandı

'Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası' final müsabakasıyla tamamlandı
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Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 74 takımlı futbol turnuvasının finalinde Buldan 4 Eylül Mahallesi, Sarayköy Cumhuriyet Mahallesi'ni 3-1 yenerek şampiyon oldu. FIFA hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği maçı 15 bin kişi izledi, şarkıcı Semicenk konser verdi.

Denizli Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği "Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası" final maçıyla tamamlandı.

Bu yıl üçüncüsü organize edilen ve 74 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Sarayköy Cumhuriyet Mahallesi ile Buldan 4 Eylül Mahallesi, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmayı Buldan 4 Eylül Mahallesi, 3-1 kazandı.

Şampiyon olan Buldan takımına kupayı Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.

Final müsabakasına katılan futbolseverler, organizasyonda sahne alan şarkıcı Semicenk'i dinledi.

Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği etkinlikte Semicenk Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için yazdığı "Tek yürek" şarkısını söyledi. Stadı dolduran vatandaşlar şarkıya alkışlarla destek verdi.

Programa AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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