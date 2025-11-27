Haberler

Denizli'de Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi Başlıyor

Denizli'de Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi Başlıyor
Güncelleme:
Denizli'de, 2015 doğumlu genç futbolcuların katılacağı Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi, 300 sporcunun mücadele edeceği heyecan dolu bir platform olarak 29 Kasım 2025'te start alacak.

Denizli'de geleceğin futbolcularını yetiştirmek amacıyla ilk kez düzenlenecek olan Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi'ni başlatıyor. 2015 doğumlu genç yetenekleri bir araya getirecek ligde 300 sporcu yeşil sahada buluşacak.

Denizli il spor camiasının desteklediği Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi için heyecan başladı. Denizli'nin spor altyapısını güçlendirmek ve 2015 doğumlu genç yeteneklere profesyonel bir deneyim sunmak amacıyla hazırlanan ligin kura çekimi ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Lig fikstürünün belirlendiği kura törenine; lig düzenleme komitesi, antrenörler, sporcular ve Levend Sarıoğlu'nun ailesi katıldı.

Levend Sarıoğlu'nun ailesine teşekkür plaketi

Törende, Denizli'de spor dünyasına önemli katkılar sağlayan Levend Sarıoğlu'nun başarı dolu hikayesi, hazırlanan kısa bir filmle katılımcılara aktarıldı. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, törenin sonunda Levend Sarıoğlu'nun ailesine, teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

20 takımda 300 sporcu mücadele edecek

Toplamda 20 takım ve yaklaşık 300 genç sporcunun tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi, Denizli'nin genç yeteneklerini kendilerini göstermeleri ve bir üst liglerde oynayacakları maçlarda deneyim ve özgüven kazanmaları için önemli bir platform olacak. Tamamen kapsayıcı ve gelişim odaklı hazırlanan lig formatı, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve futbol sevgilerini pekiştirmelerine imkan tanıyacak. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü start alacak maçlar, 15 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
