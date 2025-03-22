Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

Sevk saati belli oldu, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan bütün yollar kapalı
Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi

Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
İBB soruşturmasında sayı artıyor! Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü havalimanında gözaltına alındı

Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasına karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye kayyum konusundaki tavrı net

Denizli'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Coşku ile Kutlandı

Denizli'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Coşku ile Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yapılan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde özel çocuklar, gönüllü gençlerin eşliğinde Hemsball oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlikte 'Kromozomları Değil Skorları Sayıyoruz' sloganı ile çocuklar madalya ile ödüllendirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine katılan özel çocuklar, gönüllü gençlerin eşliğinde yerli spor branşı Hemsball ile çeşitli sportif aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Mutlu Çarşamba' projesi, bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği olarak gerçekleşti. Yaşar Kımıl Fen Lisesi Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe aileleriyle birlikte katılan özel çocuklar, gönüllü gençlerin eşliğinde yerli spor branşı Hemsball ile çeşitli sportif aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi. 'Kromozomları Değil Skorları Sayıyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlik sonunda özel çocuklar madalya ile ödüllendirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title